В Израиль прибыла первая партия срочной военной помощи США

Ранее в тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Минобороны США для сдерживания агрессии готово перебросить на Ближний Восток дополнительные силы помимо авианосца "Джеральд Форд" и нескольких эскадрилий реактивных истребителей, об отправке которых в регион уже известно.

Представители администрации Байдена 8 октября обсудили усиление поддержки Израиля с руководством Палаты представителей Конгресса США. Речь шла о поставках, в частности, артиллерийских снарядов и ракет для системы противовоздушной обороны "Железный купол" в рамках действующих контрактов. Израиль, по данным газеты "The Washington Post", запросил у союзника также некоторые другие боеприпасы и, кроме того, попросил Вашингтон расширить сотрудничество в сфере обмена разведданными. Глава Белого дома призвал Конгресс одобрить выделение новых средств на военную помощь Израилю.

Глава Госдепартамента приедет в Израиль и Иорданию