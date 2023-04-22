Власти Италии заморозили активы сына экс-губернатора Красноярского края, бизнесмена Артема Усса, сбежавшего в марте из-под домашнего ареста. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщила газета Il Messaggero, ссылаясь на указ министра экономики и финансов страны. Джанкарло Джорджетти.

Как указывает издание, замороженные активв включают в себя виллу и гараж в Базильо под Миланом, более 160 тыс. евро в банке Banco di Sardegna и более 40 процентов акций компании Luxury Sardinia.

Дело Артема Усса

Артем Усс был задержан в аэропорту Милана по запросу американских властей в октябре 2022 года. США обвинили его в незаконном экспорте американских военных технологий и отмывании денег. По делу Усса также проходят задержанный в Германии его деловой партнер Юрий Орехов и еще трое россиян.

Итальянский суд, рассматривавший возможность экстрадиции, счел достаточно убедительными два из предъявленных Уссу американскими властями обвинений: в контрабанде венесуэльской нефти в обход эмбарго и банковском мошенничестве.

Россия также обращалась к Италии с запросом на экстрадицию Артема Усса. Мещанский суд Москвы заочно арестовал его по делу об отмывании денег в особо крупном размере.

Через два дня после решения об экстрадиции в США, 22 марта, 40-летний мужчина сломал электронный браслет и покинул квартиру, в которой находился под домашним арестом. 12 апреля газета La Repubblica сообщила, что по ее данным, побег Усса организовала оперативная группа, в которой было не менее десяти человек. Как выяснило следствие, эти люди помогли Уссу за несколько часов добраться из Милана до итальянского города Триест, сменив по пути несколько машин. Там Усс по поддельным документам перешел границу Словении, после чего отправился в Сербию и уже, по всей видимости, оттуда улетел в Россию.

Отставка губернатора Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс после побега поблагодарил всех, кто поддерживал его во время возвращения сына в Россию. Отдельную благодарность он высказал Путину, не уточнив, какую роль президент сыграл в побеге Артема.

Некоторые российские Telegram-каналы предположили, что за освобождение сына Александр Усс расплатится креслом губернатора региона. 20 апреля он объявил об отставке. Пост временно исполняющего обязанности главы региона Путин предложил замглавы Минфина Михаилу Котюкову, который считается креатурой близких к президенту РФ братьев Ковальчук.