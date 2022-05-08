Власти Италии в пятницу приняли решение о заморозке яхты "Шехерезада" из-за неопределенности, кто может быть ее собственником, на фоне сообщений о том, что она принадлежит президенту России Владимиру Путину, сообщает Франс-пресс.

Italian authorities have impounded a mega-yacht at the center of a mystery over its ownership, as speculation swirled it might even belong to Russian President Vladimir Putin.https://t.co/xVmxyyElOG pic.twitter.com/nRWCN37e4q — AFP News Agency (@AFP) May 6, 2022



Мега-яхта, стоимость которой оценивается в 700 млн долларов, стала предметом расследования финансовой полиции Италии, пишет агентство. Это расследование установило наличие "значительных экономических и деловых связей между лицом, официально владеющим "Шехерезадой", и видными представителями российского правительства", а также другими субъектами, находящимися под санкциями после вторжения России в Украину, следует из сообщения министерства финансов Италии.

После этого министр экономики и финансов Даниэле Франко подписал распоряжение об изъятии яхты, которая ходит под флагом Каймановых островов. Решение принято в соответствии с санкциями ЕС, введенными после вторжения, из-за которых были уже конфискованы и другие дорогие яхты. Итальянская полиция заявила, что делает все возможное, чтобы установить истинного владельца. Если это удастся, власти Италии предложат включить фактического владельца в санкционный список. До этого момента судно будет заморожено.

Яхта "Шехерезада"

Построенная немецкой компанией Luerssen в 2020 году 140-метровая яхта имеет две вертолетные площадки, бассейн и кинотеатр, согласно данным сайта SuperYachtFan.

С сентября прошлого года судно было пришвартовано для проведения ремонтных работ на верфи в городке Марина-ди-Каррара в пригороде Тосканы. В пятницу она собиралась отчалить, сообщил фотограф Франс-пресс (еще до того, как было опубликовано заявление итальянского правительства).

Не всегда легко определить право собственности на яхту, говорил агентству в конце марта источник, близкий к итальянскому расследованию. В пятницу он сказал, что в расследовании нет "ничего нового".

В марте капитан "Шехерезады" уверял, что владелец судна, имя которого он не называл, не числится ни в одном санкционном списке, писала газета New York Times.

При чем тут Путин

Точный владелец "Шехерезады" не установлен, но официальные лица в США заявили New York Times, что яхта якобы связана с Путиным, не уточняя при этом подробности.

Сторонники политика Алексея Навального также связывают ее с российским президентом. Они ссылались на имеющийся у них список экипажа, в который якобы входили несколько сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО), занимающейся вопросами безопасности президента.

Согласно другим версиям, яхта может принадлежать бизнесмену Эдуарду Худайнатову, который раньше был одним из руководителей "Роснефти". Он не попал под санкции ЕС.

Би-би-си рассказывала о другом судне, которую называли "яхтой Путина", и нашла ее владельца в массиве документов "дворца Путина".

За две недели до войны на Украине яхта Graceful спешно покинула Гамбург и направилась в Калининград - возможно, из-за угрозы санкций. О готовящемся российском вторжении тогда сообщали только американские СМИ, а российские власти отвечали, что это провокации и дезинформация.

Graceful - 82-метровое комфортабельное прогулочное судно океанского типа, которое начинали строить на северодвинском "Севмаше", а заканчивали в Германии. На воду яхта была спущена в 2014 году и была названа Graceful ("Изящная"). На яхте есть бассейн, вертолетная площадка, два этажа апартаментов, гостевых кают и гостиных. Возможная стоимость оценивалась в 100 млн долларов.

"Яхтой Путина" судно назвали западные СМИ и специализированные порталы на основе нескольких косвенных фактов. Осенью 2021 года яхта Graceful прибыла в Гамбург на верфь Blohm and Voss на модернизацию, а в начале февраля покинула Гамбург, не дожидаясь окончания всех работ. Спустя несколько дней ее засняли на входе в Калининградский залив.

Согласно информации на сайте "Администрации морских портов Балтийского моря", ее собственник - некое АО "Аргумент". В России есть три компании с таким названием - две без следов активной деятельности, а третья из Геленджика и напрямую связана "дворцом Путина". Это роскошный комплекс рядом с селом Прасковеевка под Геленджиком, который был построен якобы для президента России.

В январе 2021 году команда Навального выпустила расследование, посвященное "дворцу Путина". В мае 2021 Би-би-си подтвердила многие ее выводы. "Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", - утверждал при этом сам Путин.