На севере Италии, у озера Маджоре сорвалась с троса канатной дороги и упала кабина, в которой находилось 11 человек, в том числе дети. Погибли по меньшей мере восемь пассажиров, сообщила альпийская служба спасения страны.
По данным итальянских СМИ, это произошло недалеко от вершины горы Моттароне. По сообщению газеты Corriere Della Serra, двое детей доставлены санитарным самолетом в больницу Турина.
Газета также сообщила, что спасательные работы осложнились тем, что кабина упала в лес в труднодоступном месте.
Инцидент произошел на канатной дороге, соединяющий населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне высотой почти полторы тысячи метров.
Обрушение линии канатной дороги произошло за 300 метров до вершины горы - в районе последнего пилона на максимальной высоте.
Как отмечается на сайте канатной дороги, она вернулась к работе после локдауна месяц назад.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Пассажирам приземлившегося в Минске самолета разрешено лететь в Вильнюс: время прибытия пока неизвестно дополняется (295)
В воскресенье редакция Delfi получила письмо от читателя...
Президент Литвы требует освободить Протасевича: международное сообщество должно принять срочные меры Шимоните: требуем, чтобы самолет немедленно вылетел в Вильнюс; Сейм проведет внеочередное заседание (107)
Президент Литвы Гитанас Науседа требует освободить...
Светлана Тихановская: режим захватил самолет, чтобы задержать белорусского журналиста Ландсбергис: это тревожная новость (113)
Режим Александра Лукашенко перехватил и в Минске...
Профессор: обладатели "паспорта возможностей" должны жить как до пандемии (67)
Со следующей недели будем жить немного свободнее....
Кто сбежит из налогового рая? Парадокс белорусской IT-отрасли (51)
Осенью 2020 Латвия, Литва , Польша и другие страны...