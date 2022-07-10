Нынешнюю засуху на севере Италии называют самой сильной за последние 70 лет. Она вызвана отсутствием дождей весной и летом, снега зимой и более высокими летними температурами.

Для итальянцев это очередное напоминание о тревожных последствиях климатических изменений — как и обрушение из-за жары ледника в Доломитах на прошлой неделе, унесшее жизни 11 человек.

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В начале июля в пяти регионах на севере Италии в связи с засухой была объявлена чрезвычайная ситуация. В десятках муниципалитетов введено нормирование воды.

Фермеры из долины По говорят, что местами река пересохла, а на некоторых ее участках в поток попадает соленая морская вода, и это губительно для посевов.

На одной из ферм недалеко от Адриатического моря ее владелец Джанпаоло Басси показывает корреспонденту Би-би-си Джессике Паркер свои поля.

Джанпаоло вытягивает из земли вялый кустик, на корнях которого должны быть арахисовые орехи. Но их там нет. 32-летний фермер объясняет, что проблема в морской воде.

"Соленая вода убивает посевы, они не выдерживают такой концентрации соли", — говорит Джанпаоло. По его оценке, фермер может потерять около четверти урожая в этом году.

Река По простирается по северу Италии на 650 км, от юго-западных Альп до Адриатического моря. Вокруг нее вращается жизнь многих местных сообществ. С ней связана почти треть сельскохозяйского сектора всей Италии.

"Обычно соленая морская вода попадает в реку у устья реки и остается в ней на несколько километров, но теперь данные показывают, что и в 30 км от устья присутствует соленая вода", — отмечает Паоло Кьявола, профессор береговой динамики в Университете Феррары.

Профессор объясняет, что обычно поток пресной воды выталкивает соленую, но теперь река уступает.

Прогноз погоды на ближайшее время не обещает достаточного количества осадков, которое бы смогло разбавить соленую воду, беспокоится Джанпаоло.

Ученый Паоло Кьявола предупреждает, что в будущем подобная ситуация перестанет быть необычной и Италии придется к этому приспосабливаться.

Сотни тысяч людей, живущих на севере Италии, ощущают на себе последствия засухи. Из-за нормирования воды в городах отключают фонтаны, людям приходится экономить воду в хозяйстве.

Но глава Управления бассейна реки По отмечает, что таких локальных мер недостаточно, чтобы справиться с ситуацией. Нужно, чтобы переход экономик на зеленые рельсы ускорился, сказал Меуччио Берселли в интервью Euronews.

"Мы уже должны перестать дискутировать на эту тему. Все знают, что происходит. В следующем году может быть еще хуже, потому что наши данные показывают, что температура только увеличится, а это значит, что засуха продлится дольше", — добавил Берселли.