В Италии после резонансного убийства принят закон о домашнем насилии

Тело 22-летней Джулии Чеккетин, завёрнутое в чёрный пакет, обнаружили в канаве у альпийского озера 18 ноября. По данным итальянских СМИ, судмедэксперты обнаружили на теле жертвы 26 ножевых ранений.

Перед этим национальные телеканалы показали кадры убийства Чеккетин, снятые камерой видеонаблюдения на пустынной улице. На видео мужчина догоняет выбежавшую из машины Чеккетин, наносит ей многочисленные удары и затаскивает в автомобиль, оставляя на тротуаре волосы и пятна крови, пересказывает Associated Press. Подозреваемый — партнёр Чеккетин Филиппо Туретто. Он задержан в Германии и ожидает экстрадиции в Италию.

Чеккетин готовилась к празднику: она должна была получить степень по биомедицинской инженерии в Падуанском университете. По словам друзей и родственников убитой, её 21-летний бойфренд возмущался, что она закончит учёбу раньше него и "уйдёт, чтобы реализовать свои личные и профессиональные мечты", пишет Associated Press.