В Италии от коронавируса умер один из лидеров движения противников вакцинации

Марилли доставили в больницу города Пескара с коронавирусной инфекцией, однако он отказался от лечения и решил вернуться домой.
Общественное движение "Освободим Италию", объединяющее противников вакцинации и членом которого был Марилли, опубликовало пост о его смерти. "Боль скорби по Луиджи становится душераздирающей, потому что человечность и доброта души были для него сутью жизни", – говорится в сообщении.
Публикации в СМИ вызвали возмущение со стороны представителей движения. Они распространили пресс-релиз, в котором призвали медиа прекратить эксплуатацию его истории и указали на то, что юристы движения будут действовать "наиболее подходящим образом", пишет Ilpescara.
В Италии с конца декабря 2021 года наблюдается резкий рост заражений коронавирусом. 16 января этого года в стране за сутки было выявлено более 157 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В начале января на фоне резкого роста числа заражений COVID-19 власти Италии ввели обязательную вакцинацию для людей в возрасте старше 50 лет. Число вакцинированных и переболевших коронавирусной инфекцией за последние полгода среди населения в возрасте старше 12 лет в стране достигло почти 90%, сейчас идет процесс ревакцинации.
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