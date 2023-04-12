В Италии объявлен режим ЧП из-за наплыва мигрантов

Эти средства пойдут в том числе на открытие новых центров приема беженцев. В период действия режима ЧП открыть такие центры будет проще — но в то же время упрощенной будет и процедура депортации нелегальных мигрантов.

Однако министр по гражданской обороне и морской политике Италии Нелло Мусумечи уже заявил, что принимаемых мер недостаточно. Он призвал к "ответственному вмешательству" Евросоюза для разрешения миграционного кризиса в стране.

По официальным данным, в Италию с начала года прибыло уже свыше 31 тысячи нелегальных мигрантов. За тот же период прошлого года их было только около 7900. Беженцы пытаются переправляться в южную Италию и на Мальту из Туниса и Ливии через Средиземное море, в том числе на неподходящих для этого лодках — в результате чего немалое их количество гибнет.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в феврале заявила: ее правительство полно решимости остановить незаконную миграцию, чтобы избежать дальнейших катастроф.