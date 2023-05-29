По данным местных экстренных служб, как минимум 19 пассажиров катера были спасены после происшествия — некоторые из них смогли сами доплыть до берега. При этом местные СМИ сообщают об одном погибшем.
Италия в мае страдает от сильных дождей и наводнений
Ранее на севере Италии произошли сильные наводнения. В регионе за две недели выпала полугодовая норма осадков, более 20 рек вышли из берегов, в горных местностях сошло около 300 оползней, а многие дороги были перекрыты. Существеннее всех от одного из сильнейших за последние 100 лет наводнений в стране пострадала провинция Эмилия-Романья, граничащая с Ломбардией.
В результате из домов были эвакуированы более 36 тысяч человек, а власти сообщали о как минимум 14 погибших и нескольких пропавших без вести. Наводнение также привело к отмене этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" в итальянской Имоле.
В Испании уже начались лесные пожары
Если Италия страдает от осадков, то Испания этой весной уже столкнулась с ранними лесными пожарами из-за засухи. В конце марта в Валенсии и Арагоне из-за этого из домов были эвакуированы около 1500 человек.
По данным Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии, Европу, в которой летом 2022 года наблюдалась одна из сильнейших засух за последние годы, и в 2023 году ожидает очень жаркое и сухое лето. Ожидается, что последствия засухи особенно негативно скажутся на Испании, Италии и юге Франции.
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