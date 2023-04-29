В Испанию и Португалию пришла небывалая жара

В Испании власти предупредили об угрозе лесных пожаров. Правительство в Мадриде на полтора месяца раньше обычного активировала службу по отслеживанию лесных пожаров. В этом году в Испании уже выгорело 54 тысячи гектаров леса по сравнению с 17 тысячами гектаров за тот же период прошло года.
В 2022 году в Испании уже было зафиксировано самое жаркое лето за все время погодных наблюдений. Эксперты связывают небывало сильную жару с климатическими изменениями.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Медики предупреждают: находиться рядом с этими растениями опасно для жизни — можно даже задохнуться
Пришла долгожданная весна - все вокруг цветет и...
Названа стоимость гарантийных поставок электроэнергии в мае
Гарантированное электроснабжение в мае на 15% дороже,...
Президент Литвы об Украине: все заинтересованы в мирных переговорах
Подходит ли КНР на роль посредника в Украине, опасается...
Ликвидация как универсальное решение или немного об этнополитике современной Беларуси
20 апреля 2023 на сайте Delfi появился материал о том, что...
Литва усилит контроль за странным транзитом через Беларусь и Россию
Литовская таможня усилит контроль за экспортом и...