В Испании убит угнавший вертолет в Украину пилот из России

По словам источника "Украинской правды" в ГУР, Кузьминов был застрелен: "Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным". Кроме того, источник сообщил изданию, что неподалеку от места смерти была найдена сгоревшая машина, "на которой предположительно уходили ликвидаторы".

Представитель ГУР Андрей Юсов, не приводя деталей, сообщил лишь, что управление "может подтвердить факт смерти".

Испанские власти, по данным газеты ABC, пока не подтверждают информацию украинской стороны. Гражданская гвардия продолжает выяснять личность убитого, поскольку найденные при нем документы могут быть фальшивыми, передает агентство Europa Press. При этом испанское государственное информационное агентство EFE пишет со ссылкой на "источник, близкий к расследованию", что убит именно Максим Кузминов.

В 2023 году Кузьминов угнал в Украину военный вертолет