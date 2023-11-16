В Испании переизбран премьер на фоне противоречивой амнистии сепаратистов

Санчес получил поддержку всех левых и сепаратистских групп – всего за его кандидатуру проголосовали 179 депутатов.

В частности, за него отдали голоса все семь депутатов каталонской сепаратистской партии Junts, от которой зависело, станет ли Санчес снова премьер-министром или Испании придется провести новые выборы.

Как и ожидалось, 171 депутат от консервативной Народной партии и ультраправой группы Vox, а также консервативного Союза наварского народа проголосовали против Санчеса.

Победа Санчеса в парламенте завершает период политических потрясений, который начался в мае, когда лидер социалистов назначил внеочередные выборы после того, как его партия потерпела сокрушительные поражения на общенациональных региональных и местных выборах.