Тела трёх человек нашли ещё 19 апреля, в коттедже курортного города Льорет-де-Мар (провинция Жирона). По предварительным данным полиции, Протосеня убил жену и 18-летнюю дочь, пока они спали. А после убил и себя.

Состояние Протосени оценивается в €400 млн. Обычно семья проживала во Франции, а в Испанию приехала отдохнуть на Пасху.

Ранее rus.Delfi.ee писал о том, что 18 апреля на юго-западе Москвы были найдены тела бывшего вице-президент ”Газпромбанка” Владислав Аваева, его жены и дочери.