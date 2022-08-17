В Испании, в соответствии с просьбой Еврокомиссии сократить на 7% использование энергии, внедрен так называемый "Ударный план экономии и энергетического управления". Этот план вызвал острую полемику между его автором — центральным правительством — и властями на местах, которые оспаривают адекватность предусмотренных мер. Скорее всего, дальнейшая судьба запланированного, как считают наблюдатели, решится в судебном порядке.

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Между тем рекомендация Еврокомиссии будет в Испании не только выполнена, но и изрядно перевыполнена, отмечают эксперты. И дело вовсе не в спорных мерах, а в уменьшении потребления энергии на производстве — из-за рецессии — и в быту — из-за высоких цен на энергоносители.

Какие меры экономии энергии предусмотрены



План экономии энергии касается административных зданий, вокзалов, аэропортов, баров, ресторанов, гостиниц, учреждений торговли, культуры и развлечений. Как пояснила на пресс-конференции в Мадриде зампред правительства Тереза Рибера, меры, рассчитанные до ноября 2023 года, "позволят выполнить обязательства Испании перед партнерами по Евросоюзу для преодоления проблем с энергией, возникших вследствие конфликта в Украине". И это при том, что сама Испания не зависит от российских энергоносителей.

В соответствии с решением правительства, летом на всех перечисленных предприятиях и в учреждениях воздух нельзя охлаждать ниже 27°C, в гостиницах — ниже 25°C. Ну, а зимой температура не должна превышать 19°C. Учреждениям торговли и общественного питания предписывается при включенном кондиционере или обогревателе держать входные двери и окна закрытыми, а витрины и световую рекламу выключать в 22:00. Всем велено использовать лишь энергосберегающее оборудование. В городах запрещается ночная подсветка памятников архитектуры. За невыполнение всех этих требований — штраф от 60 тысяч евро до 100 миллионов.





Регионы протестуют против мер экономии



Против новых мер выступает власть на местах. Полемика вылилась на страницы печати. Регионалы, в первую очередь, обращают внимание на то, что план нарушает закон, поскольку использование энергии, в частности, в учреждениях торговли, относится в Испании к компетенции не центральных, а местных властей. Они упрекают правительство и в том, что решение где и как экономить, "было принято поспешно, без должного обсуждения с заинтересованными сторонами".

Так, глава столичного региона Исабель Диас Айусо, которая уже подготовила судебный иск, считает, что план правительства негативно скажется на жизни испанцев и, особенно, на иностранном туризме — ведущей отрасли испанской экономики. К примеру, как можно гасить освещение в 10 вечера, если в это время торговые предприятия еще работают, а испанская ночная жизнь, которая так привлекает иностранцев, только начинается? Этот вопрос Диас Айусо подняла на одной из своих встреч с журналистами. Ее иск поддержала парламентская оппозиция.

Как это сказывается на бизнесе



В соответствии с проводимыми в эти дни опросами общественного мнения, предприниматели, как и политики, и население в целом, не ставят под сомнение необходимость экономить и, таким образом, проявлять солидарность с европейскими партнерами. Однако в связи с планом правительства у многих возникли вопросы.

Представитель АТА — Ассоциации самозанятых трудящихся — Давид Гарсия Агилар, работающий в гостиничной сфере, рассказал в беседе с DW, что не знает, как, к примеру, соблюсти требуемый температурный режим в отелях. Ведь в каждом номере есть свой регулятор кондиционера, позволяющий постояльцам устанавливать температуру по своему усмотрению.

Не знают члены Ассоциации и как совместить распоряжение о необходимости держать окна и двери закрытыми с действующим антиковидным законом, требующим постоянно проветривать помещения торговли и общественного питания. "Кто вообще станет посещать летом бары и рестораны, если там 27°C", — посетовал Гарсия Агилар, напомнив, что эти заведения служат испанцам для встреч с друзьями, и в них они привыкли проводить много часов.

Между тем независимо от того, чем завершатся споры вокруг плана экономии, Испания может гарантировать ЕС, что его рекомендация будет выполнена. Об этом заявил DW профессор экономики Мадридского университета Хавьер Бенито Гонсалес. Он пояснил, что в стране налицо экономический кризис. Предприятия разоряются, в том числе, такие энергоемкие, как, к примеру, алюминиевый завод Alcoa. Выпуск автомобилей сократился в этом году на 20%. По оценке Бенито Гонсалеса, рецессия уже наступила или наступит осенью. Ну, а снижение производства означает и сокращение потребляемой энергии.

Одновременно, продолжил профессор, из-за повышения в последний год цен на энергоносители в 5-8 раз, испанцы стали меньше отапливать и охлаждать свое жилье, меньше пользуются бытовыми приборами. Так что с начала года из-за перечисленных причин потребление энергии в стране снижается в среднем на 3,2% в месяц.

Что касается мер правительства, то они, как считает Бенито Гонсалес, пока "остаются не замеченными испанцами". Ведь даже в Мадриде эти меры, несмотря на угрозу штрафов, внедрены далеко не во всех местах, обозначенных планом экономии. Как убедился корреспондент DW, реализовали план лишь государственные и муниципальные учреждения, вокзалы, аэропорт и некоторые крупные торговые предприятия. Остальные, похоже, выжидают, чем закончатся возникшие вокруг него споры.