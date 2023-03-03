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На военную базу в Исландии переброшен самолет E-6B Mercury Центра управления воздушным движением ВМС США. Из-за того, что самолет предназначен также для работы в случае ядерной войны, его также называют "самолетом судного дня".
E-6B Mercury
E-6B Mercury
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В случае ядерной войны "самолет судного дня" служит стратегическим центром управления и может связываться с ракетными крейсерами, несущими межконтинентальные ядерные ракеты.

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Прибытие этого самолета в Европу не единичный случай — в среднем он посещает континент два-три раза в год, отмечает "Радио Свобода".

В Исландии находится база США Кеблавик. Первоначально она действовала с 1941 по 2006 год. В 2016 году из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе Вашингтон и Рейкьявик договорились о восстановлении присутствия войск США на острове.

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