В Исландии началось извержение вулкана, под угрозой город Гриндавик

Ранее вокруг Гриндавика были построены защитные дамбы из земли и камней, которые должны были остановить потоки лавы. Однако, как рассказали местные власти, из-за подземных толчков в них возникли бреши.

Это уже второй раз за последние месяцы, когда Гриндавик и окрестности подвергаются вулканической опасности. Режим чрезвычайной ситуации в регионе был объявлен в ноябре прошлого года. Тогда в Гриндавике после серии подземных толчков образовались многокилометровые трещины в земле. Все четыре тысячи жителей города были эвакуированы. Закрыт и эвакуирован был также спа-курорт "Голубая лагуна" - одна из туристических достопримечательностей страны.