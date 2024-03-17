В Исландии началась эвакуация жителей из-за извержения вулкана

Геофизик Магнус Туми Гудмундссон, который был среди тех, кто пролетел над пострадавшими районами на вертолете, рассказал местным СМИ , что субботнее извержение на данный момент можно считать самым мощным.

На кадрах с места извержения видны клубы дыма и лава, вытекающая из отверстий в земле.

В этом же районе произошло одно из предыдущих извержений, начавшееся 8 февраля.

По данным службы гражданской обороны страны, извержение началось вечером в субботу между горами Хагафелл и Стора-Скогфелл – к северу от Гриндавика.

Людей также эвакуировали из расположенной неподалеку Голубой лагуны, одной из главных достопримечательностей Исландии. Во время извержения в этом районе находилось от 500 до 600 человек.

Среди тех, кого попросили эвакуироваться, — жители небольшого городка Гриндавик, который ранее уже сильно пострадал в результате сейсмической активности.

Два языка лавы движутся на запад и на юг, где уже затронуты защитные сооружения вокруг Гриндавика. Примерно четырем тысячам жителей города разрешили вернуться в свои дома только в прошлом месяце, после того как в январе в результате извержения лавы в городе были разрушены три дома.

Большинство из них предпочли не возвращаться.

Гудмундссон предупредил, что лава также может вылиться в море, если вулканическая активность не ослабнет. Если лава вступит в контакт с морской водой, это может привести к выделению опасных газов и небольшим взрывам.

Лава, движущаяся на запад, достигла дороги, ведущей в сторону Голубой лагуны и геотермальной электростанции Сварценги, которая обеспечивает горячей водой большую часть полуострова Рейкьянес. Голубая лагуна закрыта для посещения до дополнительного уведомления.