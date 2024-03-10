В Ирландии подвели итоги референдумов о роли женщины и семье

В Ирландии большинство из 3,5 млн граждан, обладающих правом голоса, высказались против того, чтобы вносить изменения в закрепленное в конституции определение "семьи" и убрать из Основного закона пассаж о роли в обществе женщин, заботящихся о домашнем хозяйстве. В ночь на воскресенье, 10 марта, были объявлены окончательные результаты этого двойного референдума: против первой инициативы проголосовали 67,7% участников, против второй - 73,9%.

Согласно принятой в 1937 году статье 41 Конституции Ирландии, "семья" является "естественной, первичной и фундаментальной единицей общества". Эту формулировку предлагалось дополнить словами: "Семья - независимо, основывается ли она на браке или других долгосрочных отношениях". Критики такой поправки указывали на расплывчатость подобной формулировки. Некоторые даже полагали, что она узаконит на конституционном уровне многоженство и многомужество и будет стимулировать приток в Ирландию мигрантов, стремящихся к воссоединению с "семьей".