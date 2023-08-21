В Иране за отказ от ношения хиджаба женщинам будет грозить до 10 лет тюрьмы

Комиссия парламента Ирана одобрила ужесточение наказаний за нарушение закона об обязательном ношении хиджаба. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает агентство dpa.

На следующем этапе новый закон будет представлен Совету стражей конституции - контрольному органу, состоящему из консервативного духовенства.

Как сообщал телеканала CNN, законопроект состоит из 70 статей, подразумевающих введение гораздо более крупных штрафов и долгих тюремных сроков для женщин, отказывающихся носить хиджаб, новые жесткие наказания для знаменитостей и компаний, нарушающих закон, и использование искусственного интеллекта для выявления нарушительниц дресс-кода.

Штраф за отказ от хиджаба вырастет в тысячи раз