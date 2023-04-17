В Иране вынесены приговоры по делу о крушении лайнера МАУ

По его данным, главный фигурант дела, оператор зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1", приговорен в общей сложности к 13 годам лишения свободы, а также обязан выплатить компенсации семьям погибших. Как говорится в обвинительном заключении, он "выпустил две ракеты" по авиалайнеру "вопреки приказу" и без получения разрешения. При этом отмечается, что действия оператора "были обусловлены его незнанием ситуации и ошибочным убеждением в том, что обнаруженная цель была вражеской".

Девять других осужденных получили сроки от одного до трех лет. Их имена не называются.

Приговоры были вынесены после 20 судебных слушаний и "детального расследования" в течение трех лет. "Рассмотрение этого дела было одним из самых важных, деликатных и сложных судебных процессов за последние несколько лет в стране", - отмечается в сообщении.

Крушение лайнера МАУ в Иране

Лайнер "Международных авиалиний Украины", летевший рейсом PS752 из Тегерана в Киев, был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета. Погибли все 176 человек, находившиеся на его борту: граждане Афганистана, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Лишь через несколько дней ответственность за катастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР), заявив, что самолет был сбит по ошибке.

Власти Ирана спустя почти год после катастрофы одобрили выплату компенсаций семьям погибших в размере 150 тысяч долларов США. В январе 2022 года суд в Канаде постановил, что родственникам шести пассажиров сбитого КСИР украинского Boeing 737-800 должны быть выплачены 74 млн евро.