В Иране умер "самый грязный человек в мире"

Большую часть своей жизни Хаджи провел в деревне Деджга в провинции Фарс. По словам местных жителей, мужчина в молодости пережил "эмоциональные неудачи", которые заставили его отказаться от купаний.

В 2014 году местные СМИ писали, что Хаджи питается сбитыми автомобилями животными, курит трубку, наполненную животными экскрементами и верит, что из-за чистоты он может заболеть.

Однако несколько месяцев назад местные все же убедили его впервые за долгое время помыться, пишет The Guardian.

Что еще известно:

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После смерти Аму Хаджи неофициальный рекорд перешел индийцу Кайлашу "Калау" Сингх, который также не мылся большую часть своей жизни. В 2009 году Hindustan Times сообщала, что мужчина не мылся более 30 лет. Таким образом, он пытался помочь положить конец «всем проблемам, стоящим перед нацией».

Он отвергал воду в пользу так называемой "огненной ванны". "Каждый вечер когда собирались местные жители он разжигал костер, курил марихуану и молился богу Шиве", писала газета. По словам Сингха, огонь также убивает всех микробов и бактерий в организме.