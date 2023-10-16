В Иране убит выступавший против цензуры популярный кинорежиссёр

83-летний режиссёр неоднократно высказывался против государственной цензуры, ряд представителей оппозиции считает, что убийство могло быть политическим.
Мехрджуи — один из представителей новой волны иранского кинематографа 60-х. Согласно распространённой легенде, после прихода к власти в стране исламистов в 1979 году лидер исламской революции аятолла Хомейни не стал запрещать кинематограф, впечатлившись одним из фильмов режиссёра, "Коровой" (1969). Картина была отмечена на Венецианском и Берлинском кинофестивалях.
Режиссёр высказывался в поддержку умершей в 2022 после задержания религиозной полицией Махсы Амини. Весной 2022 года он опубликовал видео, где критиковал правительство за цензуру его фильма "Ля минор".
Согласно официальным сообщениям властей, режиссёр и его жена были зарезаны, они получили многочисленные проникающие ранения.
Власти сообщили, что президент страны Ибрахим Раиси распорядился взять дело под особый контроль.