В Иране убит выступавший против цензуры популярный кинорежиссёр

83-летний режиссёр неоднократно высказывался против государственной цензуры, ряд представителей оппозиции считает, что убийство могло быть политическим.

Мехрджуи — один из представителей новой волны иранского кинематографа 60-х. Согласно распространённой легенде, после прихода к власти в стране исламистов в 1979 году лидер исламской революции аятолла Хомейни не стал запрещать кинематограф, впечатлившись одним из фильмов режиссёра, "Коровой" (1969). Картина была отмечена на Венецианском и Берлинском кинофестивалях.

Режиссёр высказывался в поддержку умершей в 2022 после задержания религиозной полицией Махсы Амини. Весной 2022 года он опубликовал видео, где критиковал правительство за цензуру его фильма "Ля минор".

Согласно официальным сообщениям властей, режиссёр и его жена были зарезаны, они получили многочисленные проникающие ранения.