В Иране пройдет второй тур президентских выборов

Явка - самая низкая в истории

Явка на внеочередных президентских выборах составила около 40 процентов, это самый низкий показатель в истории исламской республики. Первоначально президентские выборы в Иране были запланированы на 2025 год.

Досрочные выборы были назначены после гибели президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в северо-западной части Ирана 19 мая. Вместе с Раиси погибли министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.

Президент - второе по значимости официальное лицо в Иране, он выполняет представительские функции и возглавляет исполнительную власть в стране. Президент избирается на 4-летний срок и может занимать эту должность не более двух сроков подряд. Реальная власть в Иране сосредоточена в руках духовного лидера - 85-летнего аятоллы Али Хаменеи, поэтому исход президентских выборов, скорее всего, не будет иметь значительных последствий для официального курса Тегерана.