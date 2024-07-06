В Иране новым президентом станет реформатор Масуд Пезешкиан

В Иране умеренный реформатор Масуд Пезешкиан одержал победу на президентских выборах. „Пезешкиан, собравший большинство голосов, отданных на выборах в пятницу, - следующий президент Ирана“, сообщило министерство внутренних дел страны в субботу, 6 июля.

Пезешкин во втором туре выборов получил более 16 млн голосов, а его соперник - исламский консерваторов Саид Джалили - более 13 млн, объявили в избирательной комиссии.

Активность избирателей во втором туре составляла почти 50 процентов. В первом туре явка избирателей была на уровне 40 процентов. Это самый низкий показатель со времени Исламской революции 1979 года. Эксперты и критики расценили это как выражение недоверия избирателей к Исламской Республике.