Партнер Монфареза в беседе с Би-би-си заявил, что его могли убить мужчины из его же семьи.

Персидской службе Би-би-си удалось получить фотографии места захоронения Монфареза, однако представители властей не комментировали информацию о его смерти. О ней сообщила сеть иранских ЛГБТ-активистов 6Rang.

Статьи по теме: Европарламент объявил ЕС пространством свободы для ЛГБТ

Знакомые убитого говорят, что причиной могла быть его сексуальная ориентация.

"Модный и веселый молодой человек"

В последний раз Алиреза выходил на связь с матерью 4 мая. Как сообщает 6Rang, в среду его матери позвонили мужчины, чтобы сказать, где найти тело ее сына. На следующий день тело нашли под пальмой в деревне неподалеку от города.

Партнер Монфареда Агил Абьят рассказал Би-би-си, что он приехал в Ахваз, чтобы навестить мать, забрать билет об освобождении от службы в армии и продать свой мобильный телефон.

ЛГБТ-защитники из 6Rang пишут, что Монфаред получил освобождение, признавшись, что он гей. Иранские законы это позволяют, однако поступившие таким образом получают билет с указанием причины освобождения, то есть их сексуальной ориентации.

Через несколько дней Монфаред должен был встретиться в Турции с Абьятом, предположительно, чтобы попросить убежища в Европе, но в Турции он так и не появился.

Персидской службе Би-би-си удалось прослушать старые аудиозаписи, на которых молодой человек говорит о трудностях жизни гея в Иране и об угрозах смерти, которые получал от родственников.

Одна из подруг убитого, поговорившая с Персидской службой, называет его "модным и веселым молодым человеком, который очень хотел когда-нибудь прославиться".

Подруга Алирезы говорит, что знала о его сексуальной ориентации и о том, что семья оказывала на него давление из-за внешнего вида и из-за имиджа в соцсетях.

В "Инстаграме" Алирезы тысячи людей выражают соболезнования. Посты о нем выложили, среди других знаменитостей, певица Деми Ловато и дрэг-королева Джеки Кокс.

После того как история гибели Алирезы распространилось по миру, его имя стало хэштегом, который используют для выражения поддержки гомосексуалам в консервативных странах.

Карточки с ориентацией

Гомосексуальность в Иране остается табу. Однополые отношения наказываются на законодательном уровне.

Партнер Алирезы рассказывает, что дальние родственники — в частности двоюродные братья — часто критиковали Алирезу за то, как он одевается и ведет себя.

По версии близких Алирезы, причиной его смерти могла стать карточка для освобождения от армии, где было написано, что он — гей.

Военная служба в Иране обязательна, однако мужчины-геи и женщины-трансгендеры могут быть от нее освобождены: закон их в таком случае признает страдающими психическим заболеванием.

Освобождаясь от службы таким образом, мужчины получают что-то вроде "белого билета", — справку об освобождении от службы с указанием причины, которую у них могут попросить предъявить полицейский на улице, в суде или при устройстве на работу. Правозащитники в прошлом жаловались, что эти документы по сути вынуждают представителей ЛГБТ-сообщества раскрываться и делают их уязвимыми для насилия и оскорблений.

По версии группы 6Rang, письмо с такой карточкой, за которым Алиреза поехал в Ахваз, открыл его двоюродный брат. Его кузены к тому времени знали, что он собирается уехать в Турцию, чтобы жить там с бойфрендом. ЛГБТ-защитники говорят, что это и подтолкнуло их на убийство.

По информации некоторых СМИ, в связи со смертью Алирезы арестованы трое мужчин.