Акбари был повешен, сообщает Би-би-си со ссылкой на иранские государственные СМИ. Ранее Верховный суд Ирана отклонил его апелляцию, оставив в силе первоначальный смертный приговор.
Бывшего чиновника арестовали в 2019 году и обвинили в шпионаже в пользу британской разведки MI6, за что он якобы получил больше двух миллионов долларов в разных валютах. В аудиозаписи, которая оказалась в распоряжении Персидской службы Би-би-си, Акбари сказал, что признался в преступлениях, которых не совершал, после пыток.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал казнь Акбари "бессердечным и трусливым актом, совершенным варварским режимом". Ранее в пятницу министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли призвал к немедленному освобождению Акбари и назвал смертный приговор политически мотивированным.
В ответ на казнь Акбари Лондон ввел санкции в отношении генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери. Французские власти также осудили казнь, в этой связи в МИД был вызван иранский посол в Париже.
Министерство иностранных дел Ирана, в свою очередь, вызвало посла Великобритании в связи с "вмешательством Лондона в сферу национальной безопасности Ирана".
Акбари занимал пост заместителя министра обороны при президенте Мохаммаде Хатами, который возглавлял страну в 1997-2005 годы.
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