В Иране к массовым протестам присоединились студенты: "Лучше смерть, чем унижение!"

Полиция разогнала митинг с помощью слезоточивого газа и холостых выстрелов и арестовала не менее 30 человек.

Протесты начались в воскресенье вечером - в первый день нового семестра, когда студенты вернулись в университет. Около 200 студентов собрались у кампуса и начали скандировать лозунги "Женщина, жизнь, свобода!" и "Лучше смерть, чем унижение!"

К кампусу приехала полиция и начался жесткий разгон: информационное агентство Mehr сообщает, что против студентов применяли слезоточивый газ и холостые патроны, их избивали, накрывали головы черными тряпками и увозили в неизвестном направлении. По информации агентства, задержаны десятки человек, многие из них - первокурсники.

Сегодня руководство университета объявило, что занятия приостановлены и переведены в онлайн-режим. Студенты в ответ заявили, что не вернутся на занятия, пока все их сокурсники не будут освобождены из-под стражи.

Местные СМИ и активисты сообщают, что студенты протестовали не только в Тегеране, но и в других иранских городах, таких как Йезд, Керманшах, Сенендедж, Шираз и Мешхед. Они не только выражали солидарность с женщинами, но и выкрикивали политические требования, требуя свободы и независимости.

Против чего протестуют

Беспрецедентные протесты в Иране продолжаются уже третью неделю. Они начались после того, как 22-летняя курдская иранка Махса Амини скончалась после ареста полицией нравов за якобы нарушение строгого дресс-кода страны для женщин. По версии полиции, Махса "неправильно" носила хиджаб.