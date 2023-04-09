В Иране хотят выявлять женщин без хиджаба с помощью камер

Иранские власти ужесточили преследование женщин, отказывающихся носить хиджаб. Местная полиция начала устанавливать в общественных местах "умные камеры", сообщило агентство Reuters в субботу, 8 апреля.

По данным агентства, такие устройства позволят иранской полиции идентифицировать женщин с непокрытой головой. После этого "нарушительницы" получат "предупреждающие текстовые сообщения о последствиях", цитирует Reuters заявление ведомства. Эти действия направлены на "предотвращение сопротивлению закона о хиджабе", указывает иранское судебное информагентство "Мизан".

Иран грозит женщинам "беспощадным преследованием" за нарушения

В начале апреля глава судебной системы Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи пригрозил женщинам "беспощадным" преследованием за появление на публике без хиджаба. "Снятие чадры равносильно враждебности по отношению к нашим ценностям", - заявил чиновник. Министерство внутренних дел Ирана, в свою очередь, назвало хиджаб "одной из цивилизационных основ иранской нации" и призвало граждан "противостоять женщинам" с непокрытой головой.

После этого сообщалось как минимум об одном случае нападения на подобных "нарушительниц" - в одной из провинций страны мужчина ударил и облил йогуртом двух посетительниц супермаркета без хиджаба. Сотрудник магазина выгнал нападавшего, однако агентство "Мизан" позднее сообщило, что полиция задержала не только его, но и пострадавших, а владельцу магазина направили уведомления о необходимости обеспечить соблюдение закона.

Случаи отказа женщин от ношения хиджаба участились в Иране на фоне протестов, вспыхнувших в стране после смерти 22-летней Махсы Амини, которую до этого задержала полиция нравов - за то, что она якобы "неправильно" носила хиджаб.

После нескольких месяцев противостояния в Иране начали выносить смертные приговоры и казнить участников демонстраций, а также преследовать юристов, пытающихся представлять интересы задержанных в суде.

РФ может помогать Ирану в создании системы распознавания лиц

Иранские власти получают от России среди прочего и разработки в сфере кибертехнологий в обмен на беспилотные летательыне аппараты, которые Исламская Республика поставляет РФ для их использования в ходе войны против Украины, сообщила в конце марта американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией.

По данным издания, среди этих разработок числятся подслушивающие и фотографические устройства, программы для взлома гаджетов и средства для интернет-цензуры. Сотрудничество Москвы и Тегерана в этой сфере началось несколько лет назад, но до начала полномасштабного вторжения в Украину Россия ограничивала подобные поставки Ирану, опасаясь их утечки в даркнет, указывала WSJ. Поставщиком программного обеспечения Ирану издание называет среди прочего российскую компанию Protei Ltd. Эта компания является одним из разработчиков и распространителей системы "Безопасный город", в которую входят системы "интеллектуального видеонаблюдения".