В Иране актрисам, отказавшимся носить хиджаб, запретили сниматься в кино

По его словам, уже снятые с участием актрис без хиджаба фильмы продолжат выходить на экраны, поскольку на это были потрачены деньги, но в новых фильмах они сниматься не смогут. Чиновник до этого предупреждал продюсеров, что если они будут сотрудничать с актрисами, которые не носят хиджаб, то у них возникнут проблемы с получением лицензии на показ фильмов.
В телеграм-канале CinemaDaily позже появился список из 12 актрис, которых, как предполагается, коснётся этот запрет.
Министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили заявил, что ношение хиджаба – это закон. По его словам, он неоднократно заявлял, что невозможно работать с теми, кто не исполняет закон.
Женщины в Иране обязаны носить хиджаб с 1979 года, когда к власти в стране пришли радикальные исламисты. В сентябре 2023 года в Иране приняли закон "О хиджабе и целомудрии", предусматривающий 10 лет тюремного заключения для женщин за нарушение исламского дресс-кода. Кроме того, женщин за нарушение закона могут подвергнуть порке и оштрафовать на сумму до 360 миллионов иранских риалов (более восьми тысяч долларов США).
Ужесточение законодательства стало ответом властей Ирана на прошлогодние акции протеста, вспыхнувших после смерти 22-летней Махсы Амини. Она умерла после задержания по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Семья Амини утверждала, что она была избита до смерти сотрудниками силовых структур. Протесты с лозунгами против полицейского насилия жёстко подавлялись. За время этих акций погибли не менее 500 человек, задержаны десятки тысяч. Несколько участников протестов были казнены. Однако даже после прекращения протестов многие женщины в Иране продолжают сопротивляться требованию носить хиджаб.