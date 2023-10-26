В Иране актрисам, отказавшимся носить хиджаб, запретили сниматься в кино

По его словам, уже снятые с участием актрис без хиджаба фильмы продолжат выходить на экраны, поскольку на это были потрачены деньги, но в новых фильмах они сниматься не смогут. Чиновник до этого предупреждал продюсеров, что если они будут сотрудничать с актрисами, которые не носят хиджаб, то у них возникнут проблемы с получением лицензии на показ фильмов.

В телеграм-канале CinemaDaily позже появился список из 12 актрис, которых, как предполагается, коснётся этот запрет.

Министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили заявил, что ношение хиджаба – это закон. По его словам, он неоднократно заявлял, что невозможно работать с теми, кто не исполняет закон.