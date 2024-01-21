В Ираке базу США и союзников обстреляли ракетами

Как минимум 15 ракет было выпущено по военной базе Айн аль-Асад в иракской провинции Аль-Анбар, где располагаются силы международной коалиции по борьбе с "Исламским государством", которую возглавляет США. Об атаке сообщает в субботу, 20 января, агентство AFP. По данным СМИ, две ракеты поразили объекты на базе, в результате чего пострадал один военнослужащий из Ирака.
13 других ракет были перехвачены средствами ПВО. Военные проводят оценку ущерба, сообщил AFP представитель ВС США.
Атаки на объекты США в Ираке совершают проиранские боевики
Ответственность за атаку взяло на себя "Исламское сопротивление Ирака" - свободный альянс вооруженных групп, связанных с проиранской коалицией "Хашд аш-Шааби".
Альянс боевиков брал на себя ответственность и за большинство прошлых атак на военные объекты США, участившихся после эскалации палестино-израильского конфликта. С середины октября американские военные зафиксировали более 100 таких нападений.
В ответ на эти атаки США наносят удары по предполагаемым позициям боевиков.
Кроме того, в начале декабря американское посольство в Багдаде подверглось ракетному обстрелу, однако запущенные снаряды не долетели до целей. Это стало первой атакой на диппредставительство США в Ираке с начала войны Израиля против ХАМАС.