В интернете появилось видео с обезглавливанием украинского военного

Би-би-си не может подтвердить подлинность ролика и не публикует на него ссылок.

Лица людей на полутораминутном видео закрыты масками. Один из, предположительно, российских военных ведет переговоры по рации и отдает указания второму (который и совершает убийство при помощи ножа).

На записи также видно, как эти двое людей демонстрируют в камеру бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия. На форме человека, который подвергается казни, видна желтая лента (их во время войны используют украинские военные).

На ролике видны ярко зеленые листья, поэтому не исключено, что он мог быть записан некоторое время назад.

Вскоре после появления видео в интернете глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своих социальных сетях: "За все будет ответ и ответственность".

Ермак не говорил, в связи с чем именно появился этот пост, однако некоторые украинские СМИ предполагают, что это ответ на появление видео с убийством.