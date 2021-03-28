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В результате детонации взрывного устройства у католического храма на острове Сулавеси, по данным полиции, пострадали как минимум 14 человек.
Indonezijoje prie bažnyčios nugriaudėjo sprogimas
Indonezijoje prie bažnyčios nugriaudėjo sprogimas
© ELTA

В городе Макассаре на индонезийском острове Сулавеси, расположенном к востоку от Борнео, в воскресенье, 28 марта, прогремел мощный взрыв у католического собора. По данным полиции, бомбу взорвали двое мужчин, скончавшихся на месте происшествия.

На место взрыва оперативно прибыли несколько машин скорой помощи, а также отряды полиции специального назначения. Сообщается, что в результате самоподрыва были ранены как минимум 14 человек, в том числе сотрудники храма.

Взрыв произошел в городе Маассар

На телекадрах с места происшествия видно, что в результате взрыва повреждения получили также припаркованные вблизи храма автомобили. На месте взрыва полиция обнаружила оторванные части человеческого тела.

Между тем мужчина, представившийся священником, работающим в этом храме, рассказал в эфире индонезийского телеканала Metro TV, что бомба взорвалась после богослужения, в тот момент, когда верующие расходились по домам.

В последние годы Индонезия уже становилась целью исламистских терактов. Так, в 2018 году в результате взрыва смертника у полицейского участка в городе Сурабая, являющегося административным центром провинции Восточная Ява и вторым по величине городом страны, погибли более 10 человек.

Расследованием происшествия занимается антитеррористическое отделение полиции. Однако на момент публикации новости информации о возможной террористической подоплеке теракта не поступало. Население Индонезии составляет 270 млн человек. 87 млн из них исповедуют ислам, еще около 27 млн — христианство.

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Deutsche Welle

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