В Индонезии при извержении вулкана есть погибшие

Масштабное извержение вулкана Марапи на Суматре произошло днем 3 декабря.

По данным СМИ, при этом происходили выбросы вулканического пепла на высоту в три километра.

Когда началось стихийное бедствие, по данным спасательных служб, в районе вулкана находились в общей сложности 75 альпинистов. 49 из них удалось оперативно эвакуировать.

Некоторым из спасенных потребовалась медицинская помощь.