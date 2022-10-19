На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Индия заявила о готовности рассмотреть предложение западных стран ввести ограничение цены на закупку российской нефти.

Такое заявление сделал министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, сообщает Reuters.

Как говорится в материале, группа семи самых богатых экономик (G7) пытается ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти до 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского Союза, запрещающие морской импорт российской нефти.

"Я думаю, что есть исключение для Японии по Сахалину, а также есть нефть, которая поступает по трубопроводу, поэтому они имеют исключение... нам придется это рассмотреть", - сказал министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, когда его спросили, будет ли Индия придерживаться планируемого ограничения цен на российскую нефть.

Война в Украине и позиция Индии

Индия стала вторым крупнейшим нефтяным клиентом России после Китая, поскольку западные компании избегали закупок у Москвы после ее вторжения в Украину в конце февраля.

Москва заявила, что не будет поставлять нефть ни в одну страну, которая согласится на ограничение цены.

План ограничения цен требует от стран G7 отказать в страховых, финансовых, брокерских, навигационных и других услугах для нефтяных грузов, цена которых превышает максимальную цену на нефть и еще не определенную нефтепродукты.

Крупнейший нефтепереработчик Индии Indian Oil Corp (IOC.NS) запланировал поставку 3-4 грузов российской нефти после 5 декабря.

Эмбарго на российскую нефть

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Евросоюза до конца текущего года. Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо, а 5 сентября приняли решение сократить поставки нефти. По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США могут ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель.