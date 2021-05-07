В Индии за сутки выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом - больше 414 тысяч человек

Днем ранее в республике зафиксировали более 412 тыс. случаев заражения. Таким образом, 7 мая установлен очередной рекорд по числу инфицированных. За сутки умерли 3915 человек, что также считается рекордом.

Общее число заболевших в Индии превысило 21,4 млн человек. За сутки выздоровели более 313,5 тыс. граждан.

Впервые республика побила мировой рекорд по суточному количеству случаев заболевания коронавирусом 22 апреля, после чего несколько раз перекрывала его.

Сейчас по количеству заболевших Индия находится на втором месте в мире, уступая лишь США, где COVID-19 заразились 32,6 миллиона человек. По оценкам Reuters, реальные цифры заражений коронавирусом в Индии могут быть в пять-десять раз выше официальных.

Рост заболеваемости наблюдается уже не только в крупных городах, но и в сельской местности, где проживает почти 70% всего населения страны. Из-за плохой информированности многие воспринимают первые симптомы вируса недостаточно серьезно, списывая их на сезонную простуду, поэтому и не спешат обращаться за медицинской помощью.

Самый высокий уровень заражения коронавирусом зафиксирован в популярном среди туристов штате Гоа на западном побережье Индии - там у каждого второго человека, сдавшего тест, результат оказался положительным.

"В Индии не осталось ни одной семьи, которую бы эта болезнь так или иначе не затронула", - рассказал "МБХ медиа" бизнесмен и защитник дикой природы из Дели Рохит Сароха.

Сейчас он вместе со своими родственниками и близкими друзьями уехал из столицы в загородный дом. "Никто не хочет оставаться в городе, где скопление людей и постоянная паника. Мы сюда фактически эвакуировались. То, что происходит последние несколько недель, можно без преувеличения назвать национальной катастрофой", - добавил он.

Рохит Сароха винит в произошедшем власти. "Мы неплохо справлялись с пандемией, пока наше правительство не решило провести выборы. Люди хлынули на улицы, чтобы голосовать и участвовать в политических акциях. Естественно, что правила социального дистанцирования и ношения масок при этом никто не соблюдал. Эта вторая волна - следствие неправильных решений на самом верху", - считает он.

Власти также позволили организовать многонедельный религиозный фестиваль Кумбха Мела, в котором приняли участие миллионы индусов.

При этом правительство Индии было заранее проинформировано о высокой заразности нового штамма коронавируса, обнаруженного в стране. Штамм, который уже прозвали индийским, имеет две значительные мутации шиповидного белка. Они помогают ему противостоять иммунной системе человека. Врачам известны случаи, когда этим вариантом вируса заражались как уже переболевшие COVID-19 люди, так и вакцинированные.

Некоторые индийцы не спешат вакцинироваться, так как сомневаются в эффективности препаратов. Однако вакцин все равно не хватает. Как рассказал предприниматель Аджай Радж Сингх из Мумбаи, с 30 апреля по 2 мая в его городе закрылись все центры вакцинации, потому что на складах города закончились препараты.

Великобритания, США, Германия, Ирландия, Сингапур, Австралия, Южная Корея, Канада и Россия направили в страну гуманитарную помощь. Ко 2 мая только в международный аэропорт Дели прибыло 25 рейсов с 300 тоннами медицинских грузов. Однако местные власти не смогли оперативно организовать прием и распределение грузов, доставленных из-за рубежа. Большая часть контейнеров с медикаментами и медицинским оборудованием до сих пор находится на складах аэропортов. Из-за этого погибли десятки тысяч человек, не дождавшиеся помощи.

Россия отправила в Индию медицинское оборудование, пишет РБК. Кроме того, она поставила в республику 150 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V", однако это лишь малая доля препаратов, необходимых для сохранения темпов вакцинации. За время вакцинации в Индии привились уже более 164 млн человек.

Всего в Индии проживает 1 млрд 300 млн человек. "Это означает, что 800-900 млн граждан необходимо привить. Причем каждому нужны две дозы вакцины, - говорит "Российской газете" президент Академии инфекционного контроля Индии, профессор Школы медицинских наук Хайдарабадского университета Ранга Редди Бурри. - Итак, мы имеем цифру минимум в 1,6 млрд доз. Пока же мы способны выпускать 70 млн. единиц в месяц. При таких темпах всеобщая вакцинация станет очень долгим процессом: полтора, два года".

В медицинских учреждениях ощущается острая нехватка кислорода. Некоторые больницы предупреждают поступающих к ним пациентов, чтобы те сами закупались медикаментами. В ожидании помощи местные жители тратят последние сбережения, чтобы купить кислородный баллон на черном рынке. В Нью-Дели ситуация оказалась настолько критичной, что Верховный суд потребовал от государственного руководства обеспечить граждан "возможностью дышать" любым способом - даже если для этого потребуется умолять, одалживать, импортировать или даже красть кислород. Суд города Аллахабад назвал "геноцидом" действия местных властей.

Потребность в медицинском кислороде в стране, по данным правительства, по сравнению с апрелем выросла в семь раз. Чиновники пытаются наладить дополнительное производство медицинского кислорода внутри страны, а также договорились о перевозке сжиженного кислорода морем из Бахрейна и Кувейта. АР отмечает, что у большинства больниц в Индии нет собственных мощностей по производству кислорода, и они получают сжиженный кислород в баллонах.

Глава Минздрава Индии Харш Вардхан при этом заверил, что кислорода в стране достаточно, но есть проблемы с его транспортировкой, передает "Интерфакс".

Пока представители оппозиции и врачи просят правительство о введении общенационального локдауна, руководство страны не торопится с принятием такого решения из-за возможных экономических последствий и отрицает критичность ситуации.