В Индии в ущелье упал автобус, погибли 36 человек

Глубина ущелья составляет около 100 метров (300 футов) в районе Дода.
Младший министр в канцелярии премьер-министра Индии Джитендра Сингх сообщил, что пострадавшим оказывают помощь:
"Тридцать шесть человек погибли на месте, шестеро из 19 пострадавших получили тяжелые ранения. Часть раненых перевезена в государственный медицинский колледж в Доде, часть - в Джамму. Оказывается вся необходимая помощь".
Автобусы в регионе Кашмир часто переполнены, и аварии на узких горных дорогах - частое явление, пишет Reuters.
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