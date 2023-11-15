В Индии в ущелье упал автобус, погибли 36 человек

 
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Indija bus accident
Indija bus accident
ФОТО: AFP / Scanpix

В ущелье в индийском штате Джамму и Кашмир упал автобус. По меньшей мере, в результате аварии погибло 36 человек. Еще порядка 20 ранены, передает Reuters.

Глубина ущелья составляет около 100 метров (300 футов) в районе Дода.

Младший министр в канцелярии премьер-министра Индии Джитендра Сингх сообщил, что пострадавшим оказывают помощь:

"Тридцать шесть человек погибли на месте, шестеро из 19 пострадавших получили тяжелые ранения. Часть раненых перевезена в государственный медицинский колледж в Доде, часть - в Джамму. Оказывается вся необходимая помощь".

Автобусы в регионе Кашмир часто переполнены, и аварии на узких горных дорогах - частое явление, пишет Reuters.

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