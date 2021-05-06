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В Индии за сутки выявили 412 262 новых случая заражения коронавирусом и 3980 летальных исходов от последствий COVID-19.
В Индии снова побиты рекорды по числу заражений и смертей от COVID-19. Считается, что реальные цифры еще выше
© Reuters / Scanpix

Это максимальные показатели суточного прироста. Всего с начала пандемии в этой стране выявили более 21,1 млн случаев заражения, 230 168 пациентов скончались.

Местные эксперты считают, что реальные числа значительно выше. В стране проживают более 1,3 млрд человек.

Коронавирусом заразились более 155 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 133 млн пациентов.

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Deutsche Welle
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