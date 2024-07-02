В Индии на религиозном собрании в давке погибли 87 человек

Давка произошла в деревне в районе Хатрас, примерно в 200 км к юго-востоку от столицы страны Нью-Дели, где, по словам властей, большая толпа собралась на призыв местного религиозного лидера.

Представитель окружной полиции Маниш Чикара заявил о 60 погибших, однако подчеркнул, что эта цифра может возрасти.

„Инцидент произошел из-за переполненности в тот момент, когда люди пытались покинуть место проведения мероприятия“, - сказал журналистам администратор района Хатрас Ашиш Кумар.

Свидетель рассказал телекомпании India Today, что на месте проведения мероприятия был узкий выход: „Когда мы пытались выйти, внезапно началась суматоха, и мы не знали, что делать“.