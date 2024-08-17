В Индии бастуют врачи после изнасилования и гибели стажерки

Демонстрации протеста проходят по всей Индии

Преступление вызвало протесты по всей стране. Тысячи медиков и представительниц женских объединений уже неоднократно проводили демонстрации. В пятницу, 16 августа, на улицы Колкаты, Нью-Дели, Мумбаи и других индийских городов вновь вышли десятки тысяч человек, требуя наказания для виновных и безопасных условий для медицинских работников и женщин, работающих по ночам. В Калькутте протестующие обвинили власти в недостаточно тщательном расследовании. Пока что полиция задержала одного подозреваемого.