В Иерусалиме на Храмовой горе в воскресенье, 18 июля, вновь произошли столкновения палестинцев с израильской полицией. Молодые люди забросали стражей порядка камнями. Полицейские в ответ разогнали палестинских демонстрантов.
Храмовую гору в этот день посетили около 1700 еврейских паломников. В 2021 году на 18 июля приходится девятое ава - национальный день траура евреев. Так, именно в этот день были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы, находившиеся на территории Храмовой горы. Сейчас там расположены мусульманские культовые сооружения, мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.
Это не первые столкновения палестинцев и израильской полиции в Иерусалиме. В начале мая Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме. В стычках пострадали сотни людей.
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