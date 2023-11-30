В Иерусалиме 3 убитых и 6 раненых после стрельбы по автобусной остановке

Первоначально сообщалось о двух погибших, потом их число возросло до трёх. По сообщениям израильских СМИ, в результате стрельбы погибли 24-летняя женщина и 73-летний мужчина, раввин. Третья погибшая - женщина, точных данных о её возрасте пока нет. Три человека, как сообщается, тяжело ранены, ещё трое получили более лёгкие ранения.



Военнослужащие и вооружённый гражданский открыли по стрелявшим ответный огонь, в результате один из них был убит, второй тяжело ранен. Сообщается, что нападавшие приехали на место на автомобиле из Восточного Иерусалима. Израильская полиция расследует случившееся как теракт. Он произошёл на фоне войны между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС. В секторе Газа сейчас объявлена временная гуманитарная пауза в боевых действиях.