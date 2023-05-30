На север республики переброшены дополнительные силы KFOR. В частности, около 300 миротворцев в защитном снаряжении заняли позиции перед зданием муниципалитета в городе Звечан, передает с места событий корреспондент dpa. Здесь сербы 26 мая атаковали полицию, сопровождавшую нового мэра-албанца на его рабочее место. Косовские полицейские применили против протестующих слезоточивый газ.

Мэры нескольких городов на населенном преимущественно сербами севере Косово в конце 2022 года подали в отставку в знак протеста против политики властей страны. В апреле прошли выборы, которые сербское население бойкотировало - в результате мэрами городов были избраны представители проалбанских партий. Чтобы не дать им вступить в должность, сербы попытались блокировать административные здания, вступив в столкновения с полицией. Президент Сербии Александар Вучич 26 мая привел армию в полную боевую готовность и приказал нескольким подразделениям переместиться ближе к границе с Косово.

МИД ФРГ призвал к деэскалации

На ситуацию в Косово отреагировало 29 мая министерство иностранных дел Германии. "Мы самым решительным образом осуждаем неприемлемые насильственные нападения на севере Косово сегодня днем, в результате которых получили ранения десятки солдат KFOR/НАТО и нескольких мирных жителей. Наши мысли с пострадавшими, которым мы желаем скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД ФРГ также призвал к "немедленному прекращению любого насилия и любых действий, разжигающих напряженность". Берлин призвал Белград и Приштину вступить в переговоры для деэскалации обстановки и реализации соглашений о нормализации отношений, достигнутых в феврале и марте под эгидой ЕС.

Обострение конфликта между Сербией и Косово

Конфликт Сербии и Косово обострился в июле 2022 года, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти Косово отложили введение новых правил. Тем не менее столкновения продолжались вплоть до декабря 2022 года.

В конце 2022-го Косово официально подало заявку на вступление в Евросоюз. Сербия сделала это еще в 2009 году. По данным СМИ, Запад дал обеим странам понять, что их перспективы евроинтеграции напрямую зависят от успехов в урегулировании конфликта.