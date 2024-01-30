В ходе ночных атак Украина сбила 15 дронов, Россия – 21

По информации Минобороны России, беспилотники сбили над четырьмя российскими регионами и над аннексированным Крымом. Пять дронов уничтожили над Белгородской областью, три – над Брянской и по одному над Калужской и Тульской областями. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

В Генштабе ВСУ заявили, что ночью российские войска выпустили по Украине 35 беспилотников, из которых удалось сбить 15. По сообщениям местных властей, в результате атак возникло несколько пожаров, известно об одном пострадавшем.