В ходе беспорядков во Франции задержали почти тысячу человек

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен ночью приехал в город Мант-ла-Жоли к западу от Парижа для встречи с полицейскими и жандармами, передает телеканал BFMTV. Во время визита он заявил, что масштаб беспорядков оказался "гораздо меньшим", чем в предыдущую ночь, а в некоторых районах Иль-де-Франс ситуация "чрезвычайно спокойная". В то же время он отметил "неприемлемое насилие" в Марселе и Лионе.