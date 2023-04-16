Агентство Reuters со ссылкой на Суданский союз врачей уточняет, что 56 погибших - только гражданские лица. Число погибших военных неизвестно, журналисты говорят о "десятках".

Армия Судана нанесла авиационные удары по базам "Сил быстрой поддержки" в Омдурмане - пригороде столицы страны Хартума. В столице и пригородах, по сообщениям местных жителей, слышны звуки тяжёлой артиллерии.

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Главнокомандующий суданской армией генерал Абдель Фаттах Аль-Бурхан в комментарии телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что готов к переговорам с "Силами быстрой поддержки", но если те не согласятся сложить оружие, в Хартум будут введены войска из других регионов страны. В ответ командующий "Силами быстрой поддержки" генерал Мохаммед Хамдан Дагало, известный под позывным Хемедти, назвал Аль-Бурхана "лжецом и преступником" и пообещал, что его войска либо передадут его в руки правосудия, либо он "умрёт как собака". Также он заявил, что его войска намерены сражаться, пока не захватят все военные базы регулярной армии.

Авиакомпания Saudia сообщила, что под обстрел попал аэропорт Хартума, был повреждён один из её самолётов. Сейчас большинство авиакомпаний отменили рейсы в Хартум. Государство Чад закрыло свою границу с Суданом.

"Силы быстрой поддержки" - военизированное формирование, не входящее в состав регулярной армии Судана и не подчиняющееся его министерству обороны. В 2019 году оно поддержало военный переворот, в результате которого был отстранён от власти авторитарный президент Судана Омар аль-Башир. В 2021 году организация, в которой состоит около 100 тысяч человек, поддержала второй военный переворот, отложивший передачу власти гражданской администрации.

Армия и гражданские чиновники требуют, чтобы "Силы быстрой поддержки" были включены в состав вооружённых сил. Переговоры об этом должны были закончиться к 1 апреля, однако запланированное подписание соглашения было перенесено на неопределённый срок.

В 2022 году Дагало посещал Москву и высказывался в поддержку строительства российской военной базы на Красном море. Строительство базы было согласовано Омаром аль-Баширом незадолго до переворота 2019 года.

В Судане действует российская группировка ЧВК "Вагнер". Она обучала местных военных. Сотруднику связанной с ней компании по добыче золота на этой неделе было предъявлено обвинение в контрабанде.