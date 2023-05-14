Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что снаряд остался после российских бомбёжек.
Прокуратура Херсонской области возбудила уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.
Как сообщает "РБК-Украина", за минувшие сутки российские войска выпустили по Херсонской области около 400 снарядов, в результате атак пострадали шесть человек.
Также вчера российская авиация сбросила на Берислав Херсонской области две авиабомбы. Из-за обстрелов город остался без света.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литовцы едут не только в Беларусь, но и в Россию: число визитов удвоилось, причины разные
Еще в апреле прошлого года, когда Беларусь ввела...
Тысячи жителей могут вернуть несколько сотен евро, но ничего не делают: через 5 лет эти деньги списываются
Каждый год жители Литвы могут вернуть переплату по...
В Ливерпуле завершилось "Евровидение": трофей в руках шведки Лорин, Моника Линките заняла 11 место
В субботу вечером на "Ливерпуль Арене" представители 26...
Литовцы на взморье не жалели денег на украшения: трехзначные суммы — это только начало
В выходные Паланга пригласила отдыхающих насладиться...
На улицах Вильнюса установлен впечатляющий мировой рекорд
Бегун на длинные дистанции Александр Сорокин в...