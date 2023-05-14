Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что снаряд остался после российских бомбёжек.

Прокуратура Херсонской области возбудила уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщает "РБК-Украина", за минувшие сутки российские войска выпустили по Херсонской области около 400 снарядов, в результате атак пострадали шесть человек.

Также вчера российская авиация сбросила на Берислав Херсонской области две авиабомбы. Из-за обстрелов город остался без света.