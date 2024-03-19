В Херсонской области при обстрелах за сутки трое погибших

По информации Прокудина, обстрелам помимо Херсона подверглись населённые пункты Понятовка, Садовое, Львовское, Тягинка, Новотягинка, Никольское, Токаревка и Томина Балка.

"Российские военные попали в жилые кварталы, в результате чего повреждены две многоэтажки, элеватор и автомобиль", – написал руководитель региона в телеграм-канале.

Российская сторона не комментировала эти данные. Херсон находится на линии фронта, которой служит река Днепр. Осенью 2022 года украинским военным удалось освободить город и правобережную часть области от российской оккупации. Обе стороны регулярно сообщают об обстрелах, отмечает Русская служба Би-би-си.