В оккупированном Херсоне в результате подрыва автомобиля погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта пророссийской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. "Информацию о взрыве подтверждаем. Сейчас группа выехала на место, разбираются", - сообщили в пятницу, 24 июня, в оккупационной "военно-гражданской администрации" (ВГА) Херсона. Позднее представители ВГА уточнили, что при взрыве погиб начальник управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко.

Согласно сообщениям, взрыв произошел утром 24 июня в городском микрорайоне ХБК, повреждения получили как минимум две машины. Украинские СМИ называют Савлученко одним из самых известных коллаборационистов, который долгие годы открыто занимался в Херсоне антиукраинской деятельностью, в том числе организовывал скандальные "пробеги победы". В частности, он был организатором пророссийской молодежной организации "Новая Русь", а также членом ныне запрещенной в Украине "Партии Шария".

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил телеканалу "Суспiльне", что убийство Савлученко - это "работа партизан, направленная ВСУ, и при взрыве больше никто не погиб". "Сейчас это партизанское движение будет только нарастать", - заявил Хлань.

Покушения в Херсоне

Это уже не первый случай подрыва автомобилей в Херсоне. Ранее в июне неизвестные подорвали личное авто главы херсонского управления службы исполнения наказаний (УФСИН) Евгения Соболева. Чиновник был госпитализирован.

В конце мая в результате покушения пострадал глава пророссийской администрации Энергодара в Запорожской области Андрей Шевчик. В подъезде его дома произошел взрыв, кроме Шевчика, ранения получили два охранника. В СК России тогда сообщили, что Андрею Шевчику стали угрожать после того, как он занял пророссийскую позицию.

О покушении на свою жизнь сообщал и глава военно-гражданской администрации села Чернобаевка Херсонской области Юрий Турулев. По его словам, неизвестные подорвали его автомобиль с помощью фугасного снаряда, когда он выезжал на работу.