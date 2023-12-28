В Херсоне после удара РФ без света остались 100 000 человек

В Херсоне после массированного российского обстрела, совершенного 26 декабря, без электричества остались около 98 тысяч абонентов, сообщило глава городской военной администрации Роман Мрочко со ссылкой на данные министерства энергетики в среду, 27 декабря. "Когда будет восстановлено электричество, сказать сложно. Но энергетики работают над тем, чтобы это произошло как можно раньше", - написал он в Telegram. По данным главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, без электроснабжения остаются 70 процентов жителей области.